【MG 1/100 ガンダムベース限定 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]】

「MG 1/100 ガンダムベース限定 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」が再生産され、ガンダムベース東京の店頭にサンプルが展示されていた。

「MG 1/100 ガンダムベース限定 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」。2025年10月25日発売。価格は17,600円。ガンダムベース販売商品

2015年発売の「MG 1/100 百式 Ver.2.0」のキットの装甲パーツの一部をクリアで成形し、そのコア面（内側）に真空薄膜蒸着によるメッキ加工を行い、コア面のディテールを浮かび上がらせ、メカニカルな仕上がりを演出したアイテムだ。

奥行きを感じられる輝きを再現している

パーツの外側だけでなくの内側のモールドも鮮明に見えることで機体デザインの情報量が増えている

2024年にガンダムベースで発売された「RG 1/144 ガンダムベース限定 サザビー [メカニカルコアメッキ]」と同様の仕様ながら、こちらは百式らしい黄金の輝きが再現され、「MG 1/100 百式 Ver.2.0」のメッキパーツとはイメージの違う透明感が強い光沢が美しく表現されている。ガンダムベースの公式ブログのレビューページでは、各モデルとのカラーを比較しているので、ぜひ見てほしい。

メッキパーツは装甲部分のみなので、透けすぎている印象はない

百式らしい黄金の輝きも残している

キットは「MG 1/100 百式 Ver.2.0」に準じているので、プロポーションはバツグンで、優秀な可動により劇中で見せたあらゆるポーズを可能としている。武装のクレイ・バズーカ、ビーム・ライフルはバックパックに懸架が可能で、2本のビーム・サーベルは腰部アーマーに収納できる仕様。写真にはないが、同スケールのクワトロ・バジーナのフィギュアも付属している。

武装の一部はバックパックに装備できる設計だ

専用デザインのパッケージで販売中

ほかのMGシリーズと比較すると高価なアイテムとなる、その価値は十分にある美しいキットだ。機会があればぜひ一度その姿を、店頭に確認していただきたい。

(C)創通・サンライズ