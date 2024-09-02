３人組ラップグループ・ケツメイシが２０日、４月からスタートするメジャーデビュー２５周年記念全国アリーナツアー「ケツメイシ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ケツメンＣＡＭＰ ２０２６」の開催に合わせ、アウトドアブランド「ＫＴＭ ＣＡＭＰ」を立ち上げることを発表した。

ケツメイシの音楽、南国リゾートの雰囲気とキャンプの融合をテーマに、既存のグッズの域を超え、メンバー自身が愛するキャンプの世界観を形にすることが「ＫＴＭ ＣＡＭＰ」のコンセプト。専門メーカーの技術を注ぎ込んだキャンプギアを提案していく。

日本のキャンプシーンを牽引するトップメーカーおよびガレージブランドとの同時コラボレーションも実現。ファンだけではなく、全キャンパーに向けての機能性と遊び心を兼ね備えたニッチなキャンプギアを企画・制作・販売するつもりだ。

商品展開については、テント、焚き火台、ブランケット、テーブルウェア、そしてオリジナルブレンドのスパイスなど、ソロからファミリーまで対応するニッチでディープなラインナップを予定。各商品の詳細や発売時期は、ツアー特設サイトおよび公式ＳＮＳにて順次公開される。

４月からのアリーナツアーでは、ライブ会場が「キャンプフェス」に様変わり。３つの特別企画も用意され、各ライブ会場の屋外・ロビーエリアで、音楽とキャンプが融合した特別な空間を演出する予定だ。

今後も全国ツアーのテーマというだけに留まらず、キャンプの魅力や様々な楽しみ方を提案、発信していく。