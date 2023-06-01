20日、高市首相が国会の施政方針演説に臨みました。

高市首相

「外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、そして人材力。日本の総合的な国力を徹底的に強くしていく。そのために、これまでの政策のあり方を根本的に転換してまいります。その本丸は『責任ある積極財政』です。

高市内閣は、長年続いてきた過度な緊縮志向、未来への投資不足の流れを断ち切ります。とにかく成長のスイッチを押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります。

税・社会保険料負担や物価高に苦しむ中所得・低所得の方々の負担を減らすため、給付付き税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革について、超党派で構成される『国民会議』において検討を進め、結論を得ます。

また、同制度導入までの間の負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については、特例公債に頼ることなく、2年間に限り消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュールや財源のあり方など、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します。

野党の皆様のご協力が得られれば、夏前には中間とりまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出を目指します。

こうした施策を総動員することで、投資と賃上げの好循環を生み出します。日本列島を再び豊かにしていこうではありませんか」

高市首相は来年度予算案の年度内成立に向け、野党に協力を呼びかけましたが、審議時間をめぐって折り合いはついておらず、年度内成立は見通せていません。

（2月20日放送『news zero』より）