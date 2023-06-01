【風来のシレン６ 2周年記念 POP UP SHOP】 2月21日～3月8日 開催 会場：東京都千代田区「メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP」（受け取り館1階） 入場：無料

イベント「風来のシレン６ 2周年記念 POP UP SHOP」が東京都千代田区にある「メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP」（受け取り館1階）にて2月21日から3月8日まで開催される。入場は無料。なお、混雑時は整理券対応となる場合がある。

本イベントは、スパイク・チュンソフトのダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録（以下、風来のシレン6）」の発売2周年を記念したもの。イベント会場では、職人が1点ずつ手作りした「九谷焼」をはじめとしたオリジナルグッズが会場で販売されるほか「東京ゲームショウ 2025」で発売された商品の再販売も行なわれる。

また、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川蟬氏の描き下ろしイラストや設定資料、デジタルメッセージボードも展示予定。デジタルメッセージボードには、お祝いメッセージを投稿できる。

税込3,000円購入ごとに参加できる「壺くじ抽選会」では、ランダムで「印」ミニ缶バッジが当たるほか、同封された「あたり」を引いた人には、長谷川氏描き下ろしイラストがランダムで1枚、後日贈られる。

グッズ情報

（1）2周年記念 九谷焼/1,980円

（2）スペシャルアートカードセット（全2種）/各660円

（3）トレーディング ダンジョンミニアクリルスタンド Vol.2（全9種）/BOX 4,950円、単品550円

（4）ガラマ風 窓付きクリアポーチ/2,750円

（5）モンスターハウス フレークシール/1,320円

（6）バネの罠 ラバーコースター/1,100円

（7）モンスター湯呑/1,870円

（8）キャンバスアート/5,500円

（9）風来の湯/990円

（10）トレーディング ゲームパッケージミニアクリルアート（全10種）/BOX 6,600円、単品660円

（11）カウントダウンイラストステッカーセット 3枚入り（全4種）/各880円

【「風来のシレン６ 2周年記念 POP UP SHOP」開催概要】

開催期間：2月21日～3月8日

営業時間：12時～20時30分（全日）※入場無料

開催場所：メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP（受け取り館1階）

住所：〒102-0021 東京都千代田区外神田1丁目3番7号鈴木ビル

※混雑時は整理券対応とさせていただく場合がございます。

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【イベント注意事項】

※ご来場状況に応じて、整理券の配布を行なう場合がございます。

※集合場所以外のお集まり、スタッフの案内以外でのお並びはご遠慮ください。その際の整列や入場は無効となります。

※お待ち合わせのお客様がいらっしゃる場合は合流いただいてからのお並びをお願いいたします。

※会場の混雑時は規制入場をさせていただく場合がございます。

※不良品以外の、商品の返品・交換は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

