【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION】 会期：2026年2月21日～2月23日 会場：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

アニメ「エヴァンゲリオン」のTV放送30周年を記念してフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が2月21日より2月23日まで横浜アリーナ（神奈川県）にて実施される。

本イベントでは、展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」と多彩なステージプログラムを公演する「STAGE AREA」の2つのエリアに分けて実施。スタジオカラーのクリエイターによる総合演出によって、エヴァの“これまで”と“これから”を体現する企画が用意されている。

展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」では、シリーズの歴史に触れることができる制作資料展示や来場者参加型の体験コンテンツ、周年記念グッズを中心としたOFFICIAL STOREやファンズマーケットが開催される。

特設ステージ「STAGE AREA」では、、緒方恵美さん（碇シンジ役）、林原めぐみさん（綾波レイ役）、宮村優子さん（アスカ・ラングレー役）らキャスト陣によるスペシャルステージのほか、高橋洋子さんによる音楽ライブ、庵野秀明氏のトークショーなどが行なわれる。

なお、既にほとんどのチケットが完売しているものの、「STAGE AREA」についてはABEMAやPrime Videoなどにて有料の生配信も実施される。

(C)カラー