緒方恵美、『宇宙戦艦ヤマト』最新作第5章のエンディング主題歌を担当「震えました…」【コメント全文】
アニメーション映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』（公開中）のエンディング主題歌が、緒方恵美の歌う「Persona」であることが発表された。21日よりリリックビデオが公開され、楽曲配信がスタートした。
【動画】公開された緒方恵美が歌う主題歌「Persona」リリックビデオ
公開されたリリックビデオは、プログレッシヴ・ロックサウンドにサビのメロディラインが美しく響くエンディング主題歌「Persona」に、今シリーズの鍵を握るキャラクター・アルフォンが重なる映像に仕上がっている。
本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章（全26話）にて順次全国劇場上映されている。
■緒方恵美コメント
バチバチのヤマト世代。『さらば宇宙戦艦ヤマト』で号泣し、『2』からの『永遠に』に「!?」となり、声優新人時代にゲームの『さらば』で引退された市川治さんに変わって監視艦隊司令ミル役を拝命したとき、大感激してセリフを全てソラで言って当時のマネージャーをドン引きさせた私（笑）が、ヤマトのED主題歌。震えました…。
そんな私に伝えられた言葉が、「バラードではなくバチバチのロック」「今までのヤマトをぶっ壊してくれるような楽曲を」―大変なショック（笑）。もちろん「いい意味で壊して」と言われたのだとわかっています。だがどうやって？ そこからこの楽曲の旅が始まりました。
起承転結の「転」だという本作のラストシーンは、往年のファンの皆様にとってはかなりの…であることを想像し、チームで「ある日突然、世界が変わることはある。正義や真実の概念も」「それでも生きていく。あなたと」をテーマにしたプログレッシヴ・ロックにしよう、と。
ただヤマトなので、サビはバラードにリアレンジしたとしても成立する美しいメロディラインにしたい、と。そうしたら高橋諒さんが、とんでもない曲を作ってきてくださって…!!（笑）私なりの渾身の詞をつけ、歌いました。ヤマトへの、人類への愛を込めて。現代を航海するヤマトの「現在地」に寄り添えていたらうれしいです。
【動画】公開された緒方恵美が歌う主題歌「Persona」リリックビデオ
公開されたリリックビデオは、プログレッシヴ・ロックサウンドにサビのメロディラインが美しく響くエンディング主題歌「Persona」に、今シリーズの鍵を握るキャラクター・アルフォンが重なる映像に仕上がっている。
■緒方恵美コメント
バチバチのヤマト世代。『さらば宇宙戦艦ヤマト』で号泣し、『2』からの『永遠に』に「!?」となり、声優新人時代にゲームの『さらば』で引退された市川治さんに変わって監視艦隊司令ミル役を拝命したとき、大感激してセリフを全てソラで言って当時のマネージャーをドン引きさせた私（笑）が、ヤマトのED主題歌。震えました…。
そんな私に伝えられた言葉が、「バラードではなくバチバチのロック」「今までのヤマトをぶっ壊してくれるような楽曲を」―大変なショック（笑）。もちろん「いい意味で壊して」と言われたのだとわかっています。だがどうやって？ そこからこの楽曲の旅が始まりました。
起承転結の「転」だという本作のラストシーンは、往年のファンの皆様にとってはかなりの…であることを想像し、チームで「ある日突然、世界が変わることはある。正義や真実の概念も」「それでも生きていく。あなたと」をテーマにしたプログレッシヴ・ロックにしよう、と。
ただヤマトなので、サビはバラードにリアレンジしたとしても成立する美しいメロディラインにしたい、と。そうしたら高橋諒さんが、とんでもない曲を作ってきてくださって…!!（笑）私なりの渾身の詞をつけ、歌いました。ヤマトへの、人類への愛を込めて。現代を航海するヤマトの「現在地」に寄り添えていたらうれしいです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優