2月20日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。ゲストたちが羨ましいと思う芸能人を発表する「第二回あの芸人羨ましすぎる委員会」が開催され、マテンロウ・アントニーが元人気コンビの芸人を「億万長者」と明かした。

【映像】“稼ぎまくってる”意外な元人気コンビの芸人

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

アントニーが羨んでいるのは元ピスタチオの伊地知。10年ほど前に一斉を風靡したお笑いコンビ・ピスタチオが解散した後、「ピスタチオ伊地知」の名前でピン芸人として活動中だ。

アントニーは「何が羨ましいかって、今はTikTokライブをやってる。本当に億万長者です。半端じゃない投げ銭」と熱弁。バースデー配信24時間企画だけでもとんでもない額の投げ銭が集まったそう。金額を聞いた狩野は「投げ銭って100円とか200円とかでは？」と困惑。アントニーは「TikTokの投げ銭は、1番高いのでも60,000円」と説明した。

アントニーが羨んでいるのは投げ銭の額だけではない。「何もしてないんですよ。全然面白くない。もう雑談」と言葉を続け、「飼っているワンちゃんの話を11時間とか」と省エネで大金を稼ぐスタイルに嫉妬していた。