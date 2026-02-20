「爆笑問題」太田光が２０日、ＮＨＫラジオ「郄橋源一郎の飛ぶ教室」（金曜午後９時５分）に出演し、作家としての次の構想を明かした。

太田は今までに「マボロシの鳥」（２０１０年）、「文明の子」（１２年）、「笑って人類！」（２３年）を出版してきた。

昨今、お笑い芸人が小説を出版するようになっている。

太田は「（オードリーの）若林（正恭）も新作（「青天」）を出した。これも相当評判がいい。（芸人が小説を書くのは）劇団ひとり（が０６年に出した小説「陰日向に咲く」）がきっかけじゃないですかね。あれがかなり評価された」と持論を述べた。

太田は、作家・向田邦子さんに傾倒しているという。

「向田さんの妹の和子さんと番組で何回かお会いして、その中で向田さんの遺品である『そばちょこ』があるんですけど、形見分けみたいにしていただいたんですよ」とエピソードを披露。

そして「文章書くときは、いつもそばちょこにお茶入れて、それを飲みながら。ちょっと息詰まると『向田さんだったら、どうしただろう』とか思いながら。あのぐらい達人の文章を書きたいってのが夢ですね。憧れは大きいです」と明かした。

太田は映画制作をあきらめてはいないという。

「もう還暦なので。僕はチャップリンが基なので、自作自演の映画を自分で演出して作りたいってのが、小さい頃からの一番の夢は、そこなんですよ。（映画化が）結局ボツになったから、小説（「笑って人類！」）にするしかなかった」

最後に、次回作について「公にはしてないんだけど、脚本は書きました。言えるところは、似たようなＳＦコメディー」と明かしたが「演説シーンはあったかな？」と笑ってごまかした。