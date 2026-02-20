ドル円のピボットは１５５．３５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値155.48 高値155.64 安値154.90
156.52 ハイブレイク
156.08 抵抗2
155.78 抵抗1
155.34 ピボット
155.04 支持1
154.60 支持2
154.30 ローブレイク
ユーロ円
現値182.91 高値183.05 安値182.23
184.05 ハイブレイク
183.55 抵抗2
183.23 抵抗1
182.73 ピボット
182.41 支持1
181.91 支持2
181.59 ローブレイク
ポンド円
現値209.60 高値209.64 安値208.39
211.28 ハイブレイク
210.46 抵抗2
210.03 抵抗1
209.21 ピボット
208.78 支持1
207.96 支持2
207.53 ローブレイク
ドル円
現値155.48 高値155.64 安値154.90
156.52 ハイブレイク
156.08 抵抗2
155.78 抵抗1
155.34 ピボット
155.04 支持1
154.60 支持2
154.30 ローブレイク
ユーロ円
現値182.91 高値183.05 安値182.23
184.05 ハイブレイク
183.55 抵抗2
183.23 抵抗1
182.73 ピボット
182.41 支持1
181.91 支持2
181.59 ローブレイク
ポンド円
現値209.60 高値209.64 安値208.39
211.28 ハイブレイク
210.46 抵抗2
210.03 抵抗1
209.21 ピボット
208.78 支持1
207.96 支持2
207.53 ローブレイク