きょうの為替市場、全体的にドル高の動きは一服しているものの、ドル円は１５５円台半ばと堅調な動きが続いている。先ほど発表の第４四半期の米ＧＤＰ速報値と１月のＰＣＥ価格指数を受け、為替市場はドル高で反応。ＧＤＰは１．４％増と予想を大きく下回ったほか、ＰＣＥ価格指数は予想を上回り、ＦＲＢの利下げ期待後退の動きを支援。ＧＤＰについては、個人消費と貿易が下押し要因となった。



なお、本日はトランプ関税を巡る最高裁の重要判断が下される可能性もあり、市場は動向を見守っている。また、イラン情勢も引き続き緊迫化しており、こちらも注視される。



今週のドルは、ＦＲＢの利下げ観測後退と、イラン情勢の緊迫化から、安全資産としての魅力を押し上げた。今週のドル指数は１０月以来最大の週間上昇率となる見通し。インフレ懸念の高まりや最近の米経済指標を受けて、今年のFRBによる利下げ見通しは不透明感が増し、ドルを下支えしている。また、ペルシャ湾への米軍の増強が続いていることも、不確実性が高まる局面で選好されやすいドルの魅力を高めている。原油価格への上昇圧力により、ユーロや円は安全資産とみなされにくくなっており、その空白をドルが埋めているととの見方も出ている。



米経済指標の強さが続けば、ドル安を見込んでいた投資家がドルショートを巻き戻す可能性があり、それがドル上昇にさらなる勢いを与えるとの指摘も出ている。先週の米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の建玉データによると、投機筋はドルのショートポジションを積み増し、６月以来で最もドル弱気に傾いた。最新の数字は本日の現地時間夕方に公表される予定。



ストラテジストは「今週のドルの地合い改善は、米経済の見通しがそれほど悪くないことを反映している。市場が積極的にドルロングを積み増すムードではないにせよ、米指標が引き続き上振れすれば、ショートカバーが加速する可能性がある」と述べている。



一方、ドル安トレンドはまだ終わっていないと見る向きも多い。「足元ではイラン情勢がより大きなテーマだが、ドルは時間をかけてさらに下落する可能性が高い。ドルには長期的な構造的下落トレンドの陣営にいる」と述べている。ただし。「短期的にはドルが強さを示す局面も確実にあるだろう」とも述べた。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５円に観測されている。



20日（金）

155.00（11.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

