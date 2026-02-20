[MOM5415]U-17日本代表FW齋藤翔(横浜FCユース/2年)_早生まれの“9番”候補、「誰よりも意識して」結果を求め、決勝点!
[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ]
[2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]
「自分、FWなので、まず自分が決めてチームを勝たせるっていうところを意識して、強い気持ちで行こうと思いました」。40分ハーフの後半17分から交代出場。FW齋藤翔(横浜FCユース/2年)が決勝点を決め、U-17日本代表に勝ち点3をもたらした。
日本は前半からシュート数を増やしていたが、引いて守るタジキスタンDFにブロックされるなどゴールを破ることができていなかった。齋藤はラインブレイクを得意とするストライカー。タジキスタンの守りを攻略するために「自分の特長を活かして、ライン間にスペースを空けるだったりっていうことは意識しながらやっていました」という。
また、出場後にチームのボールロストが増えていたことから、考えていたのは「一発シュート打って流れを変えよう」ということ。27分に迎えたチャンスは相手GKのファインセーブに阻まれたが、次のチャンスを逃さなかった。
後半31分、日本は左サイドでWBエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)がインターセプト。齋藤は横パスを受けると縦へ運んでから左足を振り抜く。「勇気を持って振った」一撃がニアのネットに突き刺さった。
「(シュートの際に)自分が意識していることは、自チームのコーチにも言われていることなんですけど、四隅というかコースをしっかり狙うことです。ファーだったり、特に下っていう風には言われているんで、下か上かを使い分けてシュートを打てば枠には行くと思うし、GKも弾くと思うんで、そこは狙っています」。このゴールはコースを狙って打ったものではなかったが、練習の成果が出てニアのコースに決め切った。
齋藤は2009年の早生まれ。現在高校1年生の選手が多い中、高校2年生の4人のうちの一人として、今回のU-17日本代表の活動に参加している。「自分は早生まれで来ているので、誰よりも結果を求めていかなきゃいけないし、結果で示していきたいっていう風に自分は思って代表に来ています」。齋藤はU-17日本代表にとって課題となっている“9番”候補。結果を残し続けてU-17日本代表に定着する意気込みだ。
「去年から少しずつですけど選んでもらえるようになってきて、やっぱり結果っていうところは求められてるところですし、結果を出していかないと試合にも出れないと思うし、代表にも選ばれないと思うんで、代表に来た時には結果っていうところを、誰よりも意識してやっていきたいです」
U17アジアカップやU-17ワールドカップで「勝たせられる選手になっていきたい」。そのためにはまだまだ成長しなければならない。この日は得点後にもチャンスがあったが、決め切ることができなかった。結果を出すことはもちろん、海外の選手相手でもボールを守ることができなければならないと考えている。
「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は残り2試合。「しっかり明日も練習あるんで、しっかり自分の得点力っていうところをまた練習して、またチームを勝たせられるような点を取って頑張っていきたいです」。今回の広島合宿では現在、練習試合を含めて2戦連発中。広島県高校選抜U-17との次戦も決めて、U-17日本代表を勝たせる。
(取材・文 吉田太郎)
[2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]
「自分、FWなので、まず自分が決めてチームを勝たせるっていうところを意識して、強い気持ちで行こうと思いました」。40分ハーフの後半17分から交代出場。FW齋藤翔(横浜FCユース/2年)が決勝点を決め、U-17日本代表に勝ち点3をもたらした。
また、出場後にチームのボールロストが増えていたことから、考えていたのは「一発シュート打って流れを変えよう」ということ。27分に迎えたチャンスは相手GKのファインセーブに阻まれたが、次のチャンスを逃さなかった。
後半31分、日本は左サイドでWBエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)がインターセプト。齋藤は横パスを受けると縦へ運んでから左足を振り抜く。「勇気を持って振った」一撃がニアのネットに突き刺さった。
「(シュートの際に)自分が意識していることは、自チームのコーチにも言われていることなんですけど、四隅というかコースをしっかり狙うことです。ファーだったり、特に下っていう風には言われているんで、下か上かを使い分けてシュートを打てば枠には行くと思うし、GKも弾くと思うんで、そこは狙っています」。このゴールはコースを狙って打ったものではなかったが、練習の成果が出てニアのコースに決め切った。
齋藤は2009年の早生まれ。現在高校1年生の選手が多い中、高校2年生の4人のうちの一人として、今回のU-17日本代表の活動に参加している。「自分は早生まれで来ているので、誰よりも結果を求めていかなきゃいけないし、結果で示していきたいっていう風に自分は思って代表に来ています」。齋藤はU-17日本代表にとって課題となっている“9番”候補。結果を残し続けてU-17日本代表に定着する意気込みだ。
「去年から少しずつですけど選んでもらえるようになってきて、やっぱり結果っていうところは求められてるところですし、結果を出していかないと試合にも出れないと思うし、代表にも選ばれないと思うんで、代表に来た時には結果っていうところを、誰よりも意識してやっていきたいです」
U17アジアカップやU-17ワールドカップで「勝たせられる選手になっていきたい」。そのためにはまだまだ成長しなければならない。この日は得点後にもチャンスがあったが、決め切ることができなかった。結果を出すことはもちろん、海外の選手相手でもボールを守ることができなければならないと考えている。
「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は残り2試合。「しっかり明日も練習あるんで、しっかり自分の得点力っていうところをまた練習して、またチームを勝たせられるような点を取って頑張っていきたいです」。今回の広島合宿では現在、練習試合を含めて2戦連発中。広島県高校選抜U-17との次戦も決めて、U-17日本代表を勝たせる。
交代出場FW齋藤翔(横浜FCユース)が左足で決勝ゴール
(取材・文 吉田太郎)