ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織、銅メダルを獲得した中井亜美が20日、NHKの「ニュースウオッチ9」に現地から生出演。表彰台での会話について明かし、お茶の間の反響を呼んだ。

日本女子史上初のダブル表彰台を成し遂げた坂本と中井。2人で上がった表彰台で声を掛け合っていたが、内容について聞かれた。「おめでとう」と言い、ハグしたというが、坂本は「私が悔しくて、ずっと気づけば涙が出ている状態だったので、亜美ちゃんに『泣かないで〜、笑って〜』って言われていました」と笑顔で告白。代表では最年少で妹分の中井も終始うれしそうに話を聞いていた。

こうしたやり取りがあったことが明かされ、X上のフィギュアファンは「涙が止まらない花織ちゃんに亜美ちゃんが『泣かないで、笑って』と言った話を聞いて、オバチャンは号泣している」「かおちゃんに『泣かないで〜笑って〜』っていえる中井亜美ちゃん、かおちゃんの人柄もあるんだろうけどあまりにも可愛げがありすぎる」「亜美ちゃんなんて可愛いんだ…」「あみちゃん、かおちゃんの笑顔を守ってくれてありがとう」などと感動させられていた。



