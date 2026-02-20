世界的ダンサーのYUMEKI（26）が20日、横浜・ぴあアリーナMMでファンイベント「YUMEKI and FRIENDS:）」を開催した。

「FRIENDS」をテーマに、YUMEKIと親交のあるゲストが登場。マイケル・ジャクソンさんのバックダンサーを務めたKANYや、YUMEKIが過去に振り付けを担当した男性5人組「M！LK」の吉田仁人らが共にステージを盛り上げた。

10代のころからダンサーとして活動。韓国を拠点に置き、「EXO」や「Kep1er」など、名だたるK―POPアイドルの曲のコレオグラフィーを手がけた。昨年は韓国のオーディション番組「BOYS 2 PLANET」に練習生として挑戦し話題に。ダンス以外にも自身の魅力を発信している。

公演では、観客から「どうやって努力しているのか」と質問が寄せられ「別に無理に乗り越える必要はない。僕は好きなことしかやらない。嫌いなことはやらないので、苦労とは思わないんですよ。自分がどうしたら幸せになるかをいつも考えている」とはっきりと答える場面も。その後、「盆踊りやよさこい音頭も踊れますか？」とのリクエストに全力で応え、大盛り上がりとなった。

「BOYS 2 PLANET」でマスターを務めていたゲスト陣も、そんなYUMEKIのまっすぐさを称賛。韓国のダンサー・KINKYは「とても嫉妬する存在」と実績を認めた上で「練習室に行くといつも汗びっしょりになっていました。番組じゃなくても、休み時間でも、ダンスの練習をするときでも、休んでいるところを見たことがありません。一番上手なのにです」と実直な人柄を明かした。

そして、M！LKの吉田仁人、塩崎太智とは、同グループのヒット曲「イイじゃん」や「好きすぎて滅」を一緒に踊り、本領発揮。さらに、バラエティでも引っ張りだことなっている2人から、タレントとしてのリアクション芸を伝授してもたうことに。口を押さえて派手に驚いた後、椅子から立ち上がり全身ではしゃぎ回るなど、普段とは違った一面に黄色い歓声が止まなかった。

イベントの模様は、3月28日深夜0時から、スカパー！テレ朝チャンネル1にて放送される。