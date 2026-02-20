青森県で最大震度3の地震 青森県・階上町、東通村
20日午後11時16分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の階上町と東通村です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
階上町 東通村
■震度2
□青森県
八戸市 野辺地町 六ヶ所村
五戸町 青森南部町 むつ市
平内町
千歳市 函館市 むかわ町
新冠町 新ひだか町 浦河町
様似町 えりも町 浦幌町
十勝大樹町
□岩手県
久慈市 盛岡市 軽米町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
おいらせ町 三戸町 風間浦村
佐井村 青森市 つがる市
外ヶ浜町 藤崎町
□北海道
恵庭市 北広島市 七飯町
鹿部町 室蘭市 苫小牧市
登別市 白老町 厚真町
安平町 帯広市 十勝清水町
幕別町 十勝池田町 本別町
中札内村 広尾町 札幌東区
札幌南区 江別市 夕張市
岩見沢市 三笠市 胆振伊達市
壮瞥町 日高地方日高町 平取町
新得町 白糠町 標津町
根室市
□岩手県
宮古市 岩手洋野町 二戸市
八幡平市 葛巻町 九戸村
釜石市 住田町 花巻市
遠野市
□宮城県
気仙沼市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。