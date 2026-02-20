大技のジャンプがなくても、世界で戦えることを証明してみせた。

１９日（日本時間２０日早朝）に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で、銀メダルを獲得した坂本花織選手（２５）。競技人生の集大成となる舞台で、自分らしさを貫いた先に、２大会連続の表彰台が待っていた。（塚本康平）

高校２年で初出場ながら６位に入った２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪後、海外の選手がトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）や４回転ジャンプなどの大技を次々と成功させる姿を見て、「勝ち目がない」と驚がくした。すぐに自身も習得を目指したが、うまく跳べなかった。

「跳べないなら跳べないなりにやり方はある」。振付師のブノワ・リショーさんに言われ、完成度の高さとスピード感あふれる演技に磨きをかけていった。２２年北京五輪では会心の演技で、４回転ジャンプを失敗したメダル候補を上回り、銅メダルを手にした。

フィギュア大国のロシア勢がウクライナ侵略に伴って国際大会から姿を消す中、２２年３月の世界選手権を初制覇。翌２３年には連覇を達成した。ただ、どれだけ好成績を残しても「大技をやる人の失敗を待つしかない」という気持ちが拭えなかった。ミスが許されない自分の演技に余裕が持てず、追い込まれていく感覚もあった。さらにインターネット上で「大技がないのに優勝なんて……」といった心ない投稿を目にしては落ち込んだ。

「これが私の戦い方」と気持ちの整理が最終的についたのは、２３〜２４年シーズンになってから。初めてグランプリファイナルを制し、世界選手権３連覇を果たしたことが自信につながった。

「明るく天真らんまんな性格」。坂本選手を知る関係者は口をそろえる。練習の合間に、幼少期から指導を受けてきた中野園子コーチ（７３）が怒った時のものまねをしては、周りを笑わせてきた。

そんな坂本選手が別の顔を見せる時もあった。大会が近づくと、幼少期から一緒に練習してきた幼なじみの籠谷（かごたに）歩未さん（２５）に「優勝しなきゃいけないなあ」と不安を繰り返し打ち明けた。坂本選手は自分のスタイルを信じ、大技に取り組む若手にとっての高い壁になり続けた。籠谷さんは「下から追われ続けるプレッシャーは計り知れない。ずっとそれと戦ってきたかおちゃんは本当にすごい」と語る。

◇

今シーズン限りでの現役引退を表明し、臨んだ五輪の舞台。１９日のフリーでは連続ジャンプを失敗し、追い求めてきた完璧な演技とはいかなかった。直後には涙を流したが、表彰式で銀メダルを首から下げると、いつもの笑顔を見せた。

「銀メダルで悔しいと思えるくらい成長したのかな。自分のやり方を貫き通してよかった」。圧倒的なスピードと高い完成度の演技は、多くのファンの記憶に刻まれたはずだ。