【フェブラリーS】牝馬ダブルハートボンド5枠9番へ
2月22日（日）に東京競馬場で行われる、第43回フェブラリーステークス（G1・4歳上オープン・ダ1600m）の枠順は下記の通り。新旧のダート路線トップホースが集結。一昨年Vのペプチドナイル、昨年Vのコスタノヴァ、昨年暮れのチャンピオンズカップを制した新星ダブルハートボンドに、3歳ダートクラシック2冠のナチュラルライズ、古豪ウィルソンテソーロと豪華勢揃い。力と力のぶつかり合いで台頭してくるのはどの馬か。注目の発走は15時40分。
【フェブラリーS】ダブルハートボンドは484kg…出走馬の調教後の馬体重新旧トップホースが激突
1枠1番
オメガギネス
牡6・58.0・岩田康誠
安田翔伍・栗東
1枠2番
ハッピーマン
牡4・58.0・高杉吏麒
寺島良・栗東
2枠3番
ブライアンセンス
牡6・58.0・岩田望来
斎藤誠・美浦
2枠4番
ペリエール
牡6・58.0・佐々木大輔
黒岩陽一・美浦
3枠5番
シックスペンス
牡5・58.0・戸崎圭太
国枝栄・美浦
3枠6番
ラムジェット
牡5・58.0・三浦皇成
佐々木晶三・栗東
4枠7番
ロングラン
せん8・58.0・荻野極
和田勇介・美浦
4枠8番
サクラトゥジュール
せん9・58.0・R.キング
堀宣行・美浦
5枠9番
ダブルハートボンド
牝5・56.0・坂井瑠星
大久保龍志・栗東
5枠10番
ロードクロンヌ
牡5・58.0・横山和生
四位洋文・栗東
6枠11番
サンライズホーク
せん7・58.0・松岡正海
牧浦充徳・栗東
6枠12番
コスタノヴァ
牡6・58.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
7枠13番
ナチュラルライズ
牡4・58.0・横山武史
伊藤圭三・美浦
7枠14番
ウィルソンテソーロ
牡7・58.0・川田将雅
高木登・美浦
8枠15番
ペプチドナイル
牡8・58.0・富田暁
武英智・栗東
8枠16番
サイモンザナドゥ
牡6・58.0・池添謙一
小林真也・栗東