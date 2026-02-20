2月22日（日）に東京競馬場で行われる、第43回フェブラリーステークス（G1・4歳上オープン・ダ1600m）の枠順は下記の通り。新旧のダート路線トップホースが集結。一昨年Vのペプチドナイル、昨年Vのコスタノヴァ、昨年暮れのチャンピオンズカップを制した新星ダブルハートボンドに、3歳ダートクラシック2冠のナチュラルライズ、古豪ウィルソンテソーロと豪華勢揃い。力と力のぶつかり合いで台頭してくるのはどの馬か。注目の発走は15時40分。

新旧トップホースが激突

1枠1番

オメガギネス

牡6・58.0・岩田康誠

安田翔伍・栗東

1枠2番

ハッピーマン

牡4・58.0・高杉吏麒

寺島良・栗東

2枠3番

ブライアンセンス

牡6・58.0・岩田望来

斎藤誠・美浦

2枠4番

ペリエール

牡6・58.0・佐々木大輔

黒岩陽一・美浦

3枠5番

シックスペンス

牡5・58.0・戸崎圭太

国枝栄・美浦

3枠6番

ラムジェット

牡5・58.0・三浦皇成

佐々木晶三・栗東

4枠7番

ロングラン

せん8・58.0・荻野極

和田勇介・美浦

4枠8番

サクラトゥジュール

せん9・58.0・R.キング

堀宣行・美浦

5枠9番

ダブルハートボンド

牝5・56.0・坂井瑠星

大久保龍志・栗東

5枠10番

ロードクロンヌ

牡5・58.0・横山和生

四位洋文・栗東

6枠11番

サンライズホーク

せん7・58.0・松岡正海

牧浦充徳・栗東

6枠12番

コスタノヴァ

牡6・58.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

7枠13番

ナチュラルライズ

牡4・58.0・横山武史

伊藤圭三・美浦

7枠14番

ウィルソンテソーロ

牡7・58.0・川田将雅

高木登・美浦

8枠15番

ペプチドナイル

牡8・58.0・富田暁

武英智・栗東

8枠16番

サイモンザナドゥ

牡6・58.0・池添謙一

小林真也・栗東