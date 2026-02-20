クレ・ド・ポー ボーテのルージュ新色登場♡肌映えスキンケアカラー

クレ・ド・ポー ボーテから、スキンケアのようなうるおいで満たす人気ルージュ「ルージュアレーブル ブリアン」の新色が登場。2026年3月21日（土）より全国一斉発売されます。今回のテーマは“肌に調和するスキンケアカラー”。塗った瞬間から肌印象まで美しく彩り、ふっくらとみずみずしい理想の唇へ導きます。上質なつやと透明感を叶えるラグジュアリールージュの魅力をチェック♡

肌印象まで高める新2色

クレ・ド・ポー ボーテルージュアレーブルブリアン

価格：7,150円(税込)

今回追加されるのは、全8色展開となる新2色。

218 Canna Lily

219 Cocoa Dahlia

軽やかに透きとおる仕上がりと、みずみずしい心地よさが特徴。肌に溶け込むように調和し、唇だけでなく肌までも明るく輝いた印象へ導きます。

新色は、素唇から輝くような美しさを引き出す“スキンケアカラー”として誕生しました。

うるおいと輝きを叶える技術

ルージュアレーブルブリアンは「輝く仕上がり」「極上の心地よさ」「あふれるうるおい」を満たすラグジュアリールージュ。

さらに、プレミアムアルガンオイル（ビタミンEを豊富に含む保湿成分）配合。コンフォートフィットオイルがみずみずしくのび広がり、唇に心地よくフィットします。天然ローズエッセンスなどを調香した香りも魅力です。

上質を極めた使用感

唇に触れることを計算しつくした優美な紅型デザイン。2～3mm程度繰り出し、唇に直接または紅筆に適量を取り塗布します。

※アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません）。

みずみずしいつやと透明感が、ふっくらとした立体感を演出。まとうたびに、自分自身の美しさを再確認できる一本です。

春の唇に、ラグジュアリーな輝きを♡

クレ・ド・ポー ボーテのルージュアレーブルブリアン新色は、肌と調和しながら存在感を放つ洗練カラー。軽やかな透け感とあふれるうるおいが、春の表情をより上品に引き立てます。スキンケア発想の処方で、使うほどに唇まで美しく整えるのも魅力。2026年3月21日（土）発売の新2色で、ワンランク上のメイク体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♡