「これでこそ『DREAM STAGE』！」と言いたくなるような、どこまでもやさしく、そして明日への希望に満ち溢れた回だった。

金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第6話は、NAZEのデビューシングル「Little Star」が初登場ランキング2位という結果に終わる、苦い幕開けとなった。1位はライバルグループのTORINNERだ。トップを取れなかったグループがこれから生き残っていくのは、奇跡に近い確率だ。「俺の責任だ、申し訳ない」と、我らが吾妻（中村倫也）もプロデューサーとして頭を下げる姿に、改めて厳しい現状を突きつけられるのだった。

当初から、吾妻はNAZEに言っていた。「時間を無駄にするな」と。メンバーには再び、その決断が迫られる。もう一度、ミラクルを願って夢を目指して突き進むのか。あるいは、違う道を選ぶのか……。吾妻は、無責任に「次こそはいける」とか「まだまだこれから」と鼓舞することはしない。あくまで自分たちで道を選ばせる。それが彼のスタイルだ。

一方で、「これがお前の歩く道だ」と強引にレールを敷こうとするのが、ユンギの父・シニャン（チェ・ジノ）だった。1位を獲ることができなければ、芸能活動を諦めて父の会社を継ぐ。ユンギは、父とそんな約束を交わしていたのだ。ユンギの父は、数字と成果だけを信じ、息子の夢を「人生の無駄」だと切り捨てる孤独な仕事人として描かれる。

もしかしたら、かつての吾妻もそうだったのかもしれない。自分が思う「正しい」を貫き、ときに誰かを切り捨てることも厭わない。そんな冷酷さを持たなければ、事業を牽引することなどできないというのも、現実的なところ。そんなシニャンの背中を見て育ったユンギは、吾妻にこぼす。「あの人は自分しか信じない。周りの思いなんて気にしないんです」と。

すると吾妻は「ハハハ。耳が痛いよ」と冗談めいて返す。慌てて「吾妻さんは違います！」とフォローするユンギだったが、「たしかに偉そうだし、傲慢だし、自分が一番だし……」と続く言葉に、吾妻は思わず「耳に激痛が！」とツッコミを入れる。重苦しい空気を一瞬で和らげるこのやりとりは、彼らが築いてきた信頼関係を象徴していた。

ユンギは続ける。「（吾妻は）ちゃんと俺らのことを見てくれてるっていうか。ちゃんと俺らのことを好きでいてくれるっていうのがわかるから。父とは違います！」と。そう、第6話を通じて考えさせられたのは、“伝えないと届かない思い”があるということ。

ユンギの父は、ユンギを大切に思うからこそ、芸能界の道を諦めさせようとしていた。「お前の代わりはいくらでもいるだろう」という言葉は、生き残りが激しい芸能界で言えば、たしかにその通り。しかし、NAZEのなかで言えば、決してそんなことはない。吾妻の家で並べた布団に、ユンギがいないだけで、すでに“揃っていない”感が漂う。

ユンギの幸せを思うからこそ、脱退という選択も尊重しようという吾妻。しかし、吾妻はユンギの父が、NAZEのライブに欠かさず足を運び、本当は誰よりも応援していたことに気づく。ユンギには安定した暮らしをしてほしい。そのためなら、嫌われても、憎まれても、正しい選択は「こっちだ」と伝え続ける。そんな相反する思いと願いによって生まれたすれ違いが歯がゆかった。

ユンギの父と社員たちの間にできた亀裂も、そうだ。会社を大きくしようと焦るあまり、社員たちを切り捨てて機械化を進める決断をした。現代の経営感覚からすれば非常に合理的な判断なのかもしれない。しかし、その機械が動かない。どうやら元社員の誰かが、腹いせにシステムをいじったようなのだ。

「もうダメだ……」。そんな絶望に包まれたときの乗り越え方を、NAZEはもう知っている。ひとりでできることには限界があるということ。仲間を信じて、頼ることで、ひとりでは見られなかった景色にたどり着けるということ。それは、ボーイズグループとしての活動に限らず、どんな仕事、どんな立場でも同じことだと気づかされる第6話だった。

誰にも頼ることなく孤軍奮闘してきた父だからこそ、ユンギの進む先の見えない道のりが心配でならなかったのだろう。少なくとも、自分が整えてきた道ならば、自らが味方になることができる。だが、ユンギは自分でNAZEや吾妻たちという仲間と巡り合うことができた。そういう意味では、もうユンギは父を超えていたのかもしれない。親としては、いつの間に人生を切り開く力を身につけたのかと、嬉しさと寂しさが入り混じる瞬間だったのではないだろうか。

『DREAM STAGE』が描いているのは、私たちがどこかで信じたいと願う「優しい世界」だ。努力がすべて報われるほど、現実は甘くない。ともすれば、誰にも頼れない時代に生きているような気持ちになるけれど、世の中には届いていないだけで本当はもっと温かなものが漂っているのかもしれない。そんな「優しい世界」の断片を、NAZEのまっすぐでピュアな瞳が可視化してくれる。

一方で、ライバル・TORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）にも大きな変化が。「私をこの事務所に入れてくれないか？」と突然やって来たのだ。それは、チェ代表（イ・イギョン）からの重圧に耐えかねた末の決断か、それとも新たな罠か……!? いよいよ吾妻とチェ代表の因縁についても明らかになっていきそうで、ますます目が離せない。（文＝佐藤結衣）