ドル売り反応後、買戻し 米ＧＤＰ弱くもＰＣＥ価格指数は予想上回る＝ＮＹ為替



日本時間午後10時30分に発表された米ＧＤＰ速報値と米ＰＣＥ価格指数は強弱が分かれた。ＧＤＰは前期比年率+1.4％と前回の+4.4％から大幅に減速、市場予想+2.8％の半分の伸びにとどまった。まずこの結果にドル売り反応。一方、ＰＣＥ価格指数は前年比+2.9％と前回および市場予想の+2.8％を上回った。コア前年比は+2.7％と前回の+2.9％からは鈍化も、予想+2.6％は上回った。この結果にドルが買い戻されている。米10年債利回りは4.05％台に低下したあと、4.06％台に戻している。ドル円は155円台前半での振幅。ユーロドルは一時1.1782レベルまで買われたあとは、1.1750台まで反落した。



USD/JPY 155.38 EUR/USD 1.1760 EUR/JPY 182.75

