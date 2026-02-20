¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡×Çã¼ý¸¡Æ¤¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¡¢¥«¥Õ¥§¶¯²½
¡¡³°¿©Âç¼ê¥³¥í¥ï¥¤¥É¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Õ¥§»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤Ë»ý¤ÄÅê»ñ²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥ê¡¼¥Á¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇäµÑ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¼Ò¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡ÖC¡½United¡×¡£¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¡×¤ä¡ÖàÝàê´Û¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÌó560Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤Î¡Öµí³Ñ¡×¤äÄê¿©¤Î¡ÖÂç¸Í²°¡×¡¢²óÅ¾¤º¤·¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£