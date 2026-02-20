お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が20日放送のTBS「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜後8・00）に出演。業界関係者について語った。

この日は新企画「それスノ実話ジャッジメント」を展開。法廷を模したスタジオで、Snow Manチームと芸人チームが、それぞれの知る実話を“証言者”となってプレゼン対決。より観客の心をつかんだチームが勝利する。審議官は東野幸治が務めた。

森田は「身の回りに、取扱いを気をつけないといけない人っていますよね」と導入、「テレビ業界が僕の知ってる社会なんですね」とテレビ関係者の怖い人についてプレゼンした。

まず、森田が怖い人として挙げたのは「ゴシップとか、スパイシーなものを求めるディレクター」。ディレクターの指示通りにゴシップを披露すると「こういう時のトークはほぼ100％スベる。観客、共演者、何ならMCまで引いてる」。地獄絵図状態を力説した。

続けて「もっとテレビ業界で取り扱いに注意しないといけない人がいる」とAP（アシスタントプロデューサー）を挙げ、「我々タレントが一番押さえておかなければいけない、肝に銘じてください」。

番組の企画会議、キャスティング会議を経て、タレント事務所に出演オファーをするのがAPの業務だと説明し「APの気持ち次第でオファーがなくなる可能性がある」と主張。APが「この人嫌やな、おもろないねんなと思っていた場合、仕事にも関わらず、（オファーの）電話をしない。電話をしたフリをして、次の会議の時に「“スケジュールNGでした”って言うんですよ」と証言した。

「カロリーも使わず、道具も使わず、意のままに番組を操ることができる。まさにテレビ業界における真の黒幕」とプレゼンをまとめ、スタジオに悲鳴を誘うも、Snow Manチームに惜敗した。