侍ジャパンとして09年の第2回から3大会連続でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した内川聖一氏（43）が20日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！ 出陣まであと2週間！ WBCにロックオン!!」（後20・30）にゲスト出演。カブスの鈴木誠也外野手(31)について語った。

番組では、日本の大会連覇が懸かる第6回WBCを過去の名場面とともに特集。そのなかで、前回23年大会の直前に左脇腹を痛めて出場を辞退したカブスの鈴木誠也外野手(31)について話題が及んだ。

内川氏と鈴木は16年のオフから親交があり、24年のカブス春季キャンプにはパーソナルスタッフとして参加するなど、鈴木にとって内川氏は”師匠”とも呼べる存在。

番組パーソナリティーの飯田浩司アナウンサーから「誠也さんにはやっぱりいろいろアドバイスとか？」と質問された内川氏は「そうですね。日本時代から自主トレを共にしたりだとかありましたんで」としつつも「ただ…もう今、彼の方が凄いですからね、僕よりも。本当に彼の方が一発にかける集中力とか、打席の中の鬼気迫る顔とかを見ると、凄いところで野球やってるなって思いますね」と笑いを交えながら“愛弟子”を称賛した。

昨季の鈴木はメジャー4年目で日本選手の右打者歴代最多となる32本塁打を放ち、103打点をマーク。一方で右翼の座を奪われDHに甘んじた。

内川氏は「僕のイメージだと鈴木誠也っていうのは打って守って走ってっていう感覚。昨年までDHが多かったですから、侍ジャパンではしっかり打って走って守って、チームを引っ張ってもらいたい」と期待を込めた。