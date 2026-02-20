２月８日投開票の衆院選で、運動員らに選挙運動の見返りに現金を渡したとして、警視庁は２０日、東京７区に国民民主党公認で立候補し、落選した元東京都議で会社役員入江伸子容疑者（６３）（東京都港区虎ノ門）ら女３人を公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕した。

運動員１０人以上に計約４５万円の報酬を支払ったとみて調べている。

他に逮捕されたのは、いずれも運動員だったマーケティング支援会社社長の女（２５）（横浜市）、イベント企画会社社長の女（６３）（東京都千代田区）の両容疑者。

捜査関係者によると、３人は共謀して公示後の１月下旬〜２月上旬、１０〜２０歳代の運動員の女性５人に対し、入江容疑者への投票を呼びかける選挙運動を手伝った見返りに、マーケティング支援会社社長の女の会社の口座から現金計２７万円の報酬を支払った疑い。

運動員らは、入江容疑者の公約などをまとめたビラを、街頭演説中に路上などで配布していたという。同庁は、現金を受け取った女性らからも任意で事情を聞いている。

入江容疑者は元フジテレビ社員で、２０１７年７月の都議選に都民ファーストの会から出馬し、初当選。２期務め、同会副代表も務めた。昨年６月の都議選には出馬せず、国政進出に向けて、同月に国民民主党に入党した。

今年２月の衆院選では、同党公認候補として東京７区に出馬し、２万１０１８票を獲得したが、立候補した６人中４位で落選。比例復活も果たせなかった。

衆院選では、自民党と中道改革連合の対決に注目が集まった結果、国民民主党は存在感を十分に発揮できず、新人を中心に苦戦が目立った。

入江容疑者は都議時代、港区を地盤としており、今回の衆院選でも、港区と渋谷区からなる東京７区から立候補した。選挙期間中は、ＳＮＳで積極的に情報を発信。党が掲げる社会保険料の軽減や、消費税の減税などを訴えたほか、都議時代に「ナイトタイムエコノミー（夜間経済）」などの振興に取り組んだ実績をアピールした。

街頭演説では、玉木代表や榛葉幹事長も応援に駆けつけたが、自民党の丸川珠代氏（５５）に大敗を喫した。