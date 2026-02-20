「週7で同じバッグ」はもう卒業！【niko and ...】周りと差がつく♡「おしゃれトート」

気づけば毎日同じバッグ……。マンネリを抜け出したいなら、コーデのアクセントになるバッグを買い足してみては？ 今回ご紹介するのは、個性をアピールできそうな【niko and ...（ニコアンド）】の「トートバッグ」。シンプルコーデに合わせるだけで、新鮮な気分でお出かけを楽しめそうです。

配色で差がつくこなれ感トート

【niko and ...】「オリジナルポーチ付きハトメトートバッグ」\3,990（税込）

トートバッグに小さめのポーチがセットになったアイテム。柄とカラーのバランスが絶妙なデザインが印象的で、セット使いでよりセンスよく持てそうです。A4サイズが入る大容量で、2つの外ポケットと2つの内ポケットも付いており使い勝手のよさも魅力。マザーズバッグのほか、レジャーなど幅広いシーンで活躍してくれるはず。

華やかレースが存在感のある軽やかトート

【niko and ...】「オリジナルレーストートバッグ」\4,500（税込）

ぱっと目を引くレース素材が、コーデを華やかに見せてくれそうなトートバッグ。存在感がありながらも軽やかな印象で、春夏コーデにぴったりです。シンプルなトップス × ジーンズに合わせるだけで、装いがぐっと洗練されそう。開口部を絞って巾着風に持つのもキュートでおすすめです。こちらもA4サイズ収納可能で、1つの外ポケット・2つの内ポケット付き。

