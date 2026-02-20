ブルボン「アルフォート」初展開　ワイン・ラム・清酒の風味きかせた特別商品 を「大人のアルフォートSHOP」で期間限定販売

ブルボンは「アルフォート」ブランド初の展開として、ワイン・ラム・清酒の風味きかせた特別商品を「大人のアルフォートSHOP」（東京都千代田区）で1月21日から3月18日まで期間限定販売している。

「アルフォート」のブランド発信や接点拡大が狙いとみられる。

「『アルフォート』では初めてとなるお酒を組み合わせた商品ラインアップにより新たな魅力を引き出した。お酒の上品な風味が香るチョコレートとダイジェスティブビスケットの心地よい食感が忙しい日々の中の穏やかなひとときに寄り添う」（ブルボン）とコメントする。

「大人のアルフォートSHOP」で売られるのは「大人のアルフォートワイン」（6枚・税込800円）「大人のアルフォートラム」（同）「東京アルフォートSAKE」（14枚・税込1500円）の3種類と、前述の「大人のアルフォートワイン」と「大人のアルフォートラム」をアソートした商品（ワイン6枚とラム6枚の計12枚・税込1600円）。

「大人のアルフォートワイン」は、ワインの粉末酒を加えたチョコレートとブドウ果汁を加えた専用のビスケットを組み合わせ、「大人のアルフォートラム」は、ラムの粉末酒を加えたチョコレートとラム酒を加えた専用のビスケットを組み合わせた。

「東京アルフォートSAKE」は、清酒風味の粉末酒を加えたチョコレートと岩塩を加えた専用のビスケットを組み合わせ、塩味によってお酒の風味が際立つ味わいが楽しめるように仕立てられている。

同商品のチョコレートにはスカイツリーのほかレインボーブリッジや東京駅のレリーフを施しており「東京の思い出を語らうお土産にぴったりなアルフォート」という。

「大人のアルフォートSHOP」は、東京駅一番街地下1階の東京おかしランドイベントスペースで9時から21時まで営業している。