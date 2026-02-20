「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

アリサ・リュウ（米国）が逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。

金の輝く衣装で圧巻の演技を披露し、世界のファンを魅了。「私はポーカーフェイスができないタイプなんです。観客の皆さんが笑顔なのを見ると、私も自然と笑顔になります」とうなずいた。

愛嬌たっぷりのスマイルに多くのファンが心を奪われたが、ＳＮＳでは前歯に輝くアクセサリーにも注目。「矯正かと思ったらピアスなん？」、「そこにそんな風にピアス？」、「どこから出てるのか気になる」、「悪魔のしっぽみたいで可愛い〜」などの声が上がった。

アリサ・リュウはかつて、米放送局「ＮＢＣ」の取材に前歯のピアスについて説明。「２年以上前かな、小帯のところにピアスを開けていて、そこを貫通しているんです。だから笑うと見えるんです。痛みは１０段階で０。皮膚がすごく薄いからほとんど何も感じない。しかも自分で開けたしね。妹に唇を持ち上げてもらって、鏡を見ながらピアス用の針で通しただけよ」と明かしている。