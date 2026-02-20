ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードのビッグエアとスロープスタイルの男女メダリスト５選手が２０日、ミラノ市内で記者会見に臨んだ。

女子ビッグエアの金とスロープスタイルの銅を獲得した村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「４年間、たくさん練習してきて良かった。二つメダルを獲得できて自分の中でも目標を達成できた」と声を弾ませ、女子スロープスタイルを制した深田茉莉（ヤマゼン）は「ビッグエアで悔しい思いをして、スロープスタイルは出し切ろうと滑った。その結果のメダルでうれしい」と笑みを浮かべた。

スノーボードの日本勢は、４個の金を含む計９個のメダルを量産する快進撃を見せた。男子ビッグエアで金の木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は「９個はすごい。練習環境やコーチの教える技術が年々進化している。日本人は強いなと思う」と語り、銀の木俣椋真（ヤマゼン）は「日本チームは世界一がすぐ隣にいる状況で練習できる。それが全体を引きあげている」と強さの要因を挙げた。

男子スロープスタイルで銀の長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「メダルの価値が薄れるのではと思ったりするけど、背景には色んな苦悩と葛藤があって勝ち取ったもの。一つ一つが素晴らしい」と笑顔を見せた。