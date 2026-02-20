老後資金200万円「お金はないが野菜やお花を育てのんびり自然に触れるのが癒やし」65歳の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（69歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：450万円
現在の資産：預貯金100万円、リスク資産100万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：7万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
その理由として、受給開始年齢を繰り上げたこともあり受給額が「少なすぎるから」と語っています。
ひと月の支出は約「7万円」に抑えられていますが、特別な支出があると年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
年金生活においては、普段から「食費を抑えるために、食パンなどコスパのよいものを買う」と支出を減らす工夫をしているとのこと。
とはいえ、「食事が大好きなので、食べたいものはゆっくり思う存分味わいたい。それが自分へのご褒美」とたまのぜいたくを楽しみながら節約を続けている様子です。
今保有している金融資産200万円と年金収入だけでは心もとなく、「十分に楽しむためのお金は足りないし、貯金もできない」と不満を吐露します。
一方で「自宅でのんびり野菜やお花を育てて、自然に触れるのが癒やし」と投稿者。植物の成長を見守ることが年金生活のささやかな楽しみとなっているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳女性
同居家族構成：本人、夫（69歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：450万円
現在の資産：預貯金100万円、リスク資産100万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：15万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：7万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金額は少なすぎる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、受給開始年齢を繰り上げたこともあり受給額が「少なすぎるから」と語っています。
ひと月の支出は約「7万円」に抑えられていますが、特別な支出があると年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「食パンを買って食費を抑える」年金で足りない支出については「副業の収入」で賄っているという投稿者。
年金生活においては、普段から「食費を抑えるために、食パンなどコスパのよいものを買う」と支出を減らす工夫をしているとのこと。
とはいえ、「食事が大好きなので、食べたいものはゆっくり思う存分味わいたい。それが自分へのご褒美」とたまのぜいたくを楽しみながら節約を続けている様子です。
「楽しむお金は足りないがのんびりした時間はある」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「たくさん働いておけばよかった」とコメント。
今保有している金融資産200万円と年金収入だけでは心もとなく、「十分に楽しむためのお金は足りないし、貯金もできない」と不満を吐露します。
一方で「自宅でのんびり野菜やお花を育てて、自然に触れるのが癒やし」と投稿者。植物の成長を見守ることが年金生活のささやかな楽しみとなっているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)