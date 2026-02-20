政府は２０日、一般会計の総額が１２２兆３０９２億円の２０２６年度予算案を国会に提出した。

２５年度当初比で７兆１１１４億円増え、２年連続で過去最大を更新した。高市首相は３月末までの成立を目指す方針を示しており、野党にも協力を呼びかけている。

歳出では、診療報酬のプラス改定などを含む社会保障関係費が３９兆５５９億円、米軍再編関係費などを含む防衛費は９兆３５３億円で、いずれも過去最大だ。国債の利払いや償還に充てる国債費は、金利上昇の影響で３１兆２７５８億円となり、初めて３０兆円を突破した。

片山財務相は２０日、衆参両院の本会議で財政演説を行い、「『責任ある積極財政』は先を見据えた財政政策であり、決していたずらに拡張的に規模を追求するものではない」と強調した。城内成長戦略相も経済演説で「戦略的に財政出動を行うことで、我が国の供給構造を強化する」と述べた。

国会日程は衆院選の影響で例年より約１か月遅れており、与党は日程短縮などを模索している。年度内成立が難しくなった場合は暫定予算を編成し、国民生活への影響を最小限に抑える。

政府は２０日、赤字国債の発行を認める特例公債法案や、２６年度税制改正関連法案も提出した。