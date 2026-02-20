グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（26）が20日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「SPA！デジタル写真集が本日より発売開始 みんなチェックしてね〜！！！」とつづり、淡いピンク色のランジェリーショットを公開。布面積が少ないデザインで谷間が強調され「凶暴なバスト」のキャッチフレーズが添えられた。

また、別の投稿では「BOMB3月号」に掲載された黒のランジェリー姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「最高すぎるよ！！！」「可愛い〜」「めちゃくちゃカッコいい」「綺麗すぎ」「美脚」「神スタイル」「メリハリが強化されてる気がする」「ドキドキしちゃう」「魅力全開」などのコメントが寄せられている。

澄田は山口県出身。原宿でスカウトされ、19年2月にアイドルグループ「Wild Bunny」のメンバーとしてデビュー。20年に水着のグラビア活動も開始。22年に雑誌の初単独表紙。23年2月に1st写真集『PURITY」発売。「令和最強のメリハリボディー」と称される。24年にはTBS系「不適切にもほどがある！」第3話に、胸の谷間が見えるニット姿のメイク役で出演し、注目を集めた。趣味はホラー鑑賞。特技は絵、料理、口笛。介護福祉士の国家資格取得。156センチ。血液型A。