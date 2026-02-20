◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子フリーが行われ、初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダル。１７歳２９８日の中井はフィギュアの日本勢では最年少メダルで、女子では２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央以来となる１０代での表彰台となった。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、２０３０年大会で金メダルを目指す。

＊ ＊ ＊ ＊

やや落胆した表情の中井の目に、みるみる涙がたまっていった。フリーは１４０・４５点で９位の表示。「あ、ダメだったのかな…」とよぎった瞬間、自身の順位に「３」が見えた。ＳＰ１位から表彰台を死守し、日本フィギュア最年少でメダルを獲得。「正直、現実なのかなって疑いました」。涙を乾かし、上った表彰台は「今までの試合の中で一番輝いている景色でした」と存分に味わった。

１７歳で臨んだ初五輪は、最終種目の最終滑走。中庭健介コーチからは演技直前、憧れの浅田真央さんの言葉として「結果よりも、納得する演技」を授かった。「（過度な）緊張はゼロから始まった」と底知れぬ精神力で、ＳＰでは日本女子４人目の五輪成功者となったトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を、フリーでも成功。その後ミスが出て得点は伸びなかったが、思いっきり楽しんだ。「この舞台で２本しっかりと決めることができたのが、とても良かった」と胸を張った。

５歳の頃、１０年バンクーバー五輪の浅田さんの映像を見て始めたフィギュアスケート。“代名詞”トリプルアクセルは、３回転５種を習得した小学５年から練習した。中庭コーチが「僕は小学６年の時に、２回転半を一生懸命やっていた選手だった…」と認める才能。だが、当初は３回を回れるか回れないか、から始まった。転んでは膝や腰にアザを作り、父は心配。母からの教え「絶対に諦めない」を身上に練習し、小学６年の地元・新潟での大会で初めて着氷させた。「これから武器にしていきたい」と“相棒”にし、五輪のメダルにつながった。

今季限りで現役引退を表明している坂本と、フィギュア日本女子初のダブルメダル。会見では「花織ちゃんのように、あと２回オリンピックに出たい」と早くも３大会連続出場を見据えた。同学年には、年齢制限で今大会は出場できなかった世界ジュニア３連覇の島田麻央（１７）＝木下グループ＝がいる。島田は４回転を跳ぶ。「４年後は、麻央ちゃんと一緒に出れるように頑張りたい」。切磋琢磨（せっさたくま）の先に、日本の未来がある。（大谷 翔太）