　日本時間２２時３０分に米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）、個人所得・支出（12月）、PCE価格指数（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想　3.0%　前回　4.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.6%　前回　3.5%（個人消費・前期比年率)
予想　3.0%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)

PCE価格指数（12月）22:30
予想　0.3%　前回　0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（コアPCE価格指数・前年比)