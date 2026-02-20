まもなく米実質ＧＤＰ速報値などの発表
日本時間２２時３０分に米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）、個人所得・支出（12月）、PCE価格指数（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想 3.0% 前回 4.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.6% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（12月）22:30
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)
PCE価格指数（12月）22:30
予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（コアPCE価格指数・前年比)
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想 3.0% 前回 4.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.6% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（12月）22:30
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)
PCE価格指数（12月）22:30
予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（コアPCE価格指数・前年比)