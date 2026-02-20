俳優の小泉孝太郎（47）が20日放送のフジテレビ系「今田孝太郎」（後9・00）に出演し、東京で初めて住んだ場所を明かした。

小泉は神奈川県横須賀市出身で、今年でデビュー25年になる。小泉は「所属している事務所の入っている、ある意味寮みたいな。うちの事務所が持っている部屋」のため、家賃はなかったが、場所は東京都港区赤坂だったと語った。

共演の「ぱーてぃーちゃん」信子が「凄い…覇者」と言うと、小泉は笑いながらも「スタートがそういう都会だったんですよ。初めての一人暮らしでもあるし。そうするとTBSだろうが、フジテレビだろうが、NHKもどこだろうが、全部が近いんですね。それを味わっちゃっているので、最初の時点で、もう住まいは仕事にベストのところじゃないと。そう考えると、港区が最高なんですよね。僕はね」と説明した。

また、現在住んでいる家は「仕事のためと一人のため。仕事をいかに快適にできるためでしか選んでいなかった」と言い、「だからぼくがもしこの先結婚出来たら、今のところ凄い気に入っていますけど、もうじゃあ、一緒に暮らすところでってなりますね」と引っ越すことになるだろうと語った。