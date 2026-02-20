お笑い芸人の今田耕司（59）が20日放送のフジテレビ系「今田孝太郎」（後9・00）に出演し、東京に出てきて一番最初に住んだ場所を明かした。

今田が東京に進出したのは33年前。初めて住んだ家は？と聞かれ「中野富士見町！」と明かし、「広めのワンルーム。エレベーターなし、階段で4階かな」と説明した。

その場所を選んだ理由を「中野に住んだら売れるっていう、何かこうジンクスみたいな。それで、たけし軍団の方とか結構いたりとか」と言い、「コント赤信号」渡辺正行が「中野から次は代々木上原に行ったら、もう一つ仕事が増えるっていう、芸人の伝説みたいなのがあって、そのコースのまま行った」と語った。

また、現在住んでいるマンションにはもう20年ほど住んでいるとし「もう離れられない。大好きなの」と言う。広めのマンションのため「今、売ってくれ、売ってくれが凄いの。広いマンションないから。予算はこのくらいです、売ってくださいって。マジで？って。大阪に帰ろうかと思う、ホンマに」と言うものの、そのマンションから引っ越すつもりはないという。

今後、もし結婚することがあっても「そこに住む！環境がいい。静かやし」とぞっこんの様子だった。