櫻坂46 全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』が映像作品化！『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のあらたなビジュアルも解禁

櫻坂46が、4月8日にライブBlu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』をリリースする。

■ツアーファイナルの京セラドーム大阪公演の模様を収録

2月20日22時にYouTubeでプレミア公開された「Addiction -5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-」のライブ映像の最後に、告知画像が映し出されて解禁となった。

『5th TOUR 2025 “Addiction”』は、2025年にリリースした2ndアルバム『Addiction』を引っさげて行われた全国ツアー。東京ドーム3days、京セラドーム大阪2daysのドーム5days公演を含む全国5ヵ所11公演で計26万人を動員し、櫻坂46史上最大規模の全国ツアーとなった。

ライブ映像作品は、そのツアーファイナルである京セラドーム大阪公演の模様を収録。詳細については後日発表される。

また、プレミア公開された動画の最後に突如、二期生の藤吉夏鈴、森田ひかる、山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）の3人が写る『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のあらたなビジュアルが映し出された。

先日公開されたキービジュアルは始まりを連想させる白いワンピースを着用したメンバーが広い草原に咲き誇る桜の木を体現したもの。今回は、グループの“創世記”であるビジュアルを連想させるものとなっている。

なお、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のチケットは先行予定枚数を終了したことを受け、2月21日12時より、見切れ席のみを受付するオフィシャル特別先行を実施することも決定した。

■リリース情報

2026.02.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The growing up train」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

