LINEの頻度より重要です。男性の本命サインは“会う時間の質”に出る
「毎日LINEをくれる＝本気」とは限りません。男性があなたを本命視しているかどうかは、画面の向こうではなく“会っている時の態度”に表れます。本気の恋ほど、男性は時間の使い方が変わるものです。
会っている時間に集中する
男性がスマホを置き、あなたの目を見て話すのは、その時間を大切にしているからこそ。本命でない相手には、ここまで集中しないこともあります。
予定を具体的に組む
「空いたら会おう」ではなく、きちんと事前に会う日時や出かける場所を決めようとするのは、２人の関係を優先している証拠。男性は本命相手には約束を曖昧なものにしたままにしません。
帰り際を丁寧に扱う
男性が解散のタイミングを雑にせず、次につなげる言葉を添えるのは、あなたとの関係を継続したいからこそです。本命相手ほど、別れ際の態度が一段と丁寧になります。
男性の本命サインは、連絡の量ではなく会う時間の質に出ます。集中して向き合い、具体的に予定を決め、帰り際を丁寧に扱う。その行動が続いているなら、その男性は本気です。 ※画像は生成AIで作成しています
