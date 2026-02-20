本気なの？それとも遊び？ 遊び目的と見て間違いなしの「男性の行動」
意中の男性と親密度も増してきて「いい雰囲気になってきた」と感じていたとしても、男性の本心が見えてこないと多少なりとも「遊びじゃないのか？」と不安を覚えるもの。
そこで今回は、遊び目的と見て間違いなしの「男性の行動」を紹介します。
急に「会えない？」と誘ってくる
男性が「会えない？」と誘ってくるのがいつも急な場合が多いなら、遊び目的の可能性アリです。
男性は本気で好きな女性には「迷惑に思われたくない」という気持ちが働くため、突然お誘いをするという行動はあまりしないもの。
交際していることを周りに隠している
交際してある程度期間が経っているのに、男性が自分の周囲に対して交際をオープンにしてない様子なら遊び目的なのかも。
本気で女性と交際し始めると、どんな男性でも「彼女がいる」ということを公言するものです。
それをしないということは、男性にとって本気の恋ではないという可能性が高いでしょう。
たまに連絡が取れなくなる
男性は本気で好きになった女性とは心の距離を縮めていくためにも小まめに連絡を取ろうとするもの。
そのため、たまに連絡が取れなくことがあるなら、男性はそれほど本気になっていない可能性大ということです。
それでいて忘れた頃に連絡してくるようなら、完全に自己都合、遊び目的と見て間違いありません。
今回紹介した行動が意中の男性に見られれば、男性は遊び目的で関係を続けているだけの可能性が高いので、早めに想いを断ち切るようにした方が賢明でしょう。
