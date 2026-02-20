「結局やり直せなかった…」不倫後の再構築が失敗する夫婦の共通点
再構築を選んでも、すべての夫婦が関係を立て直せるわけではありません。やり直すと決めたはずなのに、数ヶ月後に再び溝が深まるケースも少なくないのです。でも、そこにはいくつかの共通点があります。
問題を“なかったこと”にする
再構築が失敗する夫婦の多くは、話し合いを早々に終わらせ、「もう蒸し返さない」と決めてしまう傾向があります。でも、表面上は平穏でも、妻の不安や怒りが置き去りになると、関係は静かに崩れていくもの。再構築は、過去を消すことではありません。
夫の行動が一時的で終わる
不倫発覚直後は誠実だった夫が、時間とともに以前のように透明性が薄れていくことも。スマホの扱いが元に戻り、説明が曖昧になったり…。行動の改善が継続しない限り、信頼関係は回復しません。
妻が自分の感情を抑え続ける
妻の方が「もう許したのだから」と自分を納得させ、傷つきや疑いを飲み込んでばかりなのも、再構築が失敗する夫婦の典型パターンの１つ。怒らないことが大人の対応ではありませんし、感情を押し殺す再構築は後から反動が来ます。
再構築が失敗する夫婦に共通するのは、問題を急いで閉じようとする姿勢。信頼は時間と継続でしか戻らないのです。 ※画像は生成AIで作成しています
