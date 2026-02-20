迷い続ける人と、自分を信じて決断できる人。その差は“決め方”です
あれこれ考えているうちに、結局何も決められない。そんな経験はありませんか？一方で、大きな決断でなくても、少しずつ自分を信じて決断をしていく人もいます。この違いは、勇気の量ではなく“決め方”にあります。
“正解”を探しすぎていない？
迷い続ける人ほど、失敗しない選択を探し続けます。しかし正解は、選んだ後に育てていくもの。決断できる人は、完璧な答えを出すことより「今できる選択」を基準にしています。
感情が落ち着くのを待ちすぎてない？
人は、不安や迷いが完全になくなることはありません。気持ちが整うのを待ち続けると、時間だけが過ぎていくでしょう。決断できる人は、たとえ不安があっても少しずつ動きだしてみます。
決断を“重く”しすぎてない？
一つの選択が人生を決めると考えるほど、決断は怖くなるもの。でも、決断できる人は、失敗してもやり直しや修正すればいいと前提に行動します。そんな小さな方向転換を許しているから、自分を信じて決断できるのです。
決断力は、特別な才能ではありません。完璧な答えが出るまで待たず、小さく決めて動くこと。その積み重ねが、迷いを減らし、前進を生みます。 ※画像は生成AIで作成しています
