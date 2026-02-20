【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は１９日、首都ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」の初会合で、ガザの治安維持を担う多国籍の「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」にインドネシア、モロッコ、カザフスタン、コソボ、アルバニアの５か国が部隊を派遣すると発表した。

ＩＳＦを率いるジャスパー・ジェファーズ米軍少将は「ガザの治安環境を安定させ、文民統治を可能にすることに取り組む」と述べ、８０００人の部隊派遣を表明したインドネシアが副司令官ポストを担うと説明した。エジプトとヨルダンが地元警察の訓練を担当し、最終的に２万人のＩＳＦ部隊、１万２０００人の警察官の配置を目指す。ガザ最南部ラファで活動を始め、順次範囲を拡大する。

トランプ氏は演説で「中東に平和が訪れた。ガザでの戦争は終わった」と宣言。人道支援やガザ復興に向けカザフスタンやサウジアラビアなど加盟９か国が７０億ドル（約１兆円）以上を拠出すると明らかにした。米国も独自に評議会に１００億ドル（約１兆５５００億円）を拠出すると表明した。

先端技術を活用したデジタル都市としてガザを再建する復興計画も公表された。地中海沿いにホテルを整備し、リゾート地として再開発する。がれきや不発弾の撤去などが課題だ。今年６月までに高速インターネットを整備し、年内には決済など実用的なサービスも利用可能にするとした。

初会合には米国を除く加盟２６か国とオブザーバーを合わせた４８か国のほか、欧州連合（ＥＵ）の代表が参加した。日本は大久保武ガザ再建支援担当大使が出席した。

一方、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１９日の演説で「ガザの非武装化が完了するまで、ガザの再建は行われないという点で米国と合意している」とくぎを刺した。