±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¡½¡¶µË¡¿Í¤Ø¤Î²ÝÀÇµÄÏÀ¤Çà¤¤¤Ä¤â¤ªìÐÁ¬£±Ëü±ßá¤ò¹ðÇò¡¡¶¦±é¼Ô¡Ö¤ª¡Á¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬£²£°Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö£Á£â£å£í£á¡¡£Ð£ò£é£í£å¡×¤Ë½Ð±é¡£à¤ªìÐÁ¬á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½¡¶µË¡¿Í¤Ø²ÝÀÇ¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿±×¼ã¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿À¼Ò¤È¤ª»û¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤ªìÐÁ¬¤ò·ë¹½£±Ëü±ß»¥¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤³¤³¤Î¿À¼Ò¤È¤«¤ª»û¤òº£¤Þ¤ÇÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Øº£¸å¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤·¡¢¿Í¤Î¿®¶Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤«¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á»û¤ä¿À¼Ò¤Ë²ÝÀÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤âÃæ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤ë½¡¶µË¡¿Í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤È¿À¼Ò¤È¤ª»û¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ï¡Ê°ã¤¦¤È»×¤¦¡Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¤ª»û¤È¤«¿À¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤Î½¡¶µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¾ò·ïÉÕ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£