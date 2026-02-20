ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは全日程終了

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは19日（日本時間20日）の女子シングルをもって競技全日程を終了した。日本勢は計6個のメダルを獲得。この日、NHKでは午後7時30分から「成美・樹・明子と日本フィギュアたっぷり振り返り」と題した番組を放送。出演した海外スケーターに注目が集まっている。

高橋成美さん、町田樹さん、鈴木明子さんが今大会のフィギュアを振り返った同番組。出演したのは2014年ソチ五輪銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんだった。男子シングル銀メダリストの鍵山優真のコーチを務めるコストナーさんは、今大会の“愛弟子”についてこう語った。

「とても良い結果です。北京大会から4年、改めて実力を証明しました。ユウマにとってベストではありませんでしたし、もっといい演技をしたいと思っていたでしょう。それでも素晴らしい結果です」

こう称えながら、フリーの前には「オリンピックで演技ができる喜びや幸運、そして一歩一歩進み、難しいことをする必要はないと伝えました」とかけた言葉を明かした。

さらに「今大会、最高の一瞬は？」という問いに「団体ショートプログラム（SP）で見せたはしゃいで幸せそうな姿が素晴らしい瞬間でした。大きく手を伸ばし、観客を盛り上げる姿も見ていてとても幸せな時間でしたね」と振り返った。

視聴者からは「コストナーさん！」「えー！コストナーさん!!!?」「コストナー先生…優し…」「きゃー！コストナーさーん！」「コストナーまで！！！なんという神番組」「鍵山さんのコーチってコストナーだったん！？」「まさかのコストナーさん」「コストナー先生のインタビュー流すとかNHKよく分かってて偉い」などと歓喜する声が上がった。



