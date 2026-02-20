umbrella、ベーシスト・春の生誕祭ワンマンライブ＜umbrella 春 生誕祭 ONEMAN【アマヤドリ-燻-】＞開催決定
umbrellaが、4月30日にベーシスト・春の生誕祭ワンマンライブを開催することを発表した。
ワンマンタイトルは、＜umbrella 春 生誕祭 ONEMAN【アマヤドリ-燻-】＞。3月に結成16周年を迎えるumbrellaの初期メンバーである春にとって、長い年月を共に重ねてきたバンドの中で、ベーシストとしての成長を証明したいという強い想いが込められているという。
さらに、春の誕生日当日となるこの公演のセットリストは、春自身が全曲をセレクトしているとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️唯（Vo, G）コメント
umbrella春の生誕ワンマンが発表されました
関西V系で彼の名前を知らない人はほぼいないだろうと思います
人情という言葉がとても似合う彼の生誕祭なのできっとファンの皆さんに素敵なセットリストでおもてなししてくれるでしょう
私もどんなセトリを突っ込んでくるのか
おっかなびっくり楽しみにしておきます
皆さんもお楽しみに
◆ ◆ ◆
◾️柊（G）コメント
春さんの生誕祭を梅田BANGBOOで開催します。
以前BANGBOOではumbrella主催を開催しました。
大阪にあるライブハウスとしてはまだ新しいライブハウスです。
umbrellaが17年目を迎える中、新しいライブハウスでのライブ。
まだまだこれから新しい事へと向かっていこうという意気込みにピッタリじゃないかと思います。
春さんもまだまだ心はピチピチだと思うので、そんな彼のお祝いも込みで楽しみましょう。
◆ ◆ ◆
◾️春（B）コメント
自分の生誕祭ワンマンを大阪のBANGBOOでやることになりました！
バンド人生のほとんどをumbrellaで過ごしているので、
自分のベースのスタイルはumbrellaに育てられたと思ってます。
当日はベースがかっこいい曲を多めに選ぶと思います。楽しみです！
◆ ◆ ◆
◾️将（Dr）コメント
春さんの生誕ワンマンが決まりました！タイトルが燻となっていますが、
元から燻っているのに更に燻に磨きをかけようとする姿勢が見えますね。
人生はいつだって通過点。その過程である今をぜひ見に来て祝っていただけると幸いです！
◆ ◆ ◆
◾️＜umbrella 春 生誕祭 ONEMAN【アマヤドリ-燻-】＞
2026年4月30日（木）梅田BANGBOO OPEN 17:30 / START 18:00
▼チケット
・料金：前売り 5,000円 / 当日5.500円 ※税込／ドリンク代別途
・チケット先行抽選受付：2026年2月20日（金）22:00〜2026年3月1（日）23:59
https://livepocket.jp/e/2x6nn（先行・一般共通URL）
・チケット一般発売：2026年3月22日（日）12:00
・入場順：先行抽選→一般→当日券
◾️＜umbrella 将生誕 主催【アマヤドリ-コナトゥス-】＞
2026年2月25日（水）心斎橋CLAPPER OPEN 17:45 / START 18:15
▼チケット
・料金：前売り3,500円 / 当日4,000円 ※税込／ドリンク代別途
・CAST：umbrella、ワンダー久道、RobotMeetRobo
・チケット発売中：https://t.livepocket.jp/e/u8on2
◾️＜umbrella 将生誕 アウトストアイベント＞
2026年2月25日（水）心斎橋CLAPPER OPEN 15:40 / START 16:00
▼チケット
・料金：前売り 3.000円 / 当日3.500円 ※税込／ドリンク代別途
・イベント内容：誕生日お祝いトーク、メンバーからのプレゼント、撮影会
・チケット発売中：https://t.livepocket.jp/e/nmne4
◾️＜umbrella 無料ワンマン【アンブレラとは】＞
2026年3月3日（火）EDGE Ikebukuro OPEN 18:00 / START 18:30
2026年3月12日（木）OSAKA MUSE OPEN 18:00 / START 18:30
▼チケット
・料金：前売り 0円 / 当日0円 ※ドリンク代別途必要
・チケット情報】
＜Aチケット＞東京・大阪ともに配布終了
＜Bチケット＞受付中
東京公演：https://livepocket.jp/e/4w9ck
大阪公演：https://livepocket.jp/e/4gta1
・入場順：Aチケット→Bチケット→当日券
◾️＜umbrella 16th anniversary ONE MAN 【超アマヤドリ】＞
2026年3月13日（金）OSAKA MUSE OPEN 17:30 / START 18:00
▼チケット
・料金：前売り 5,000円 / 当日5,500円 ※税込／ドリンク代別途
・チケット発売中：https://livepocket.jp/e/ob7xg
