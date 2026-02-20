「嵐」の二宮和也が２０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、ＭＣを務める日本テレビ系「ニノさん」（金曜・午後７時）が、同日にレギュラー放送最終回を迎えたことを報告し、思いを語った。

二宮は、番組放送終了直後の午後９時１１分に「ニノさん終わりました。ありがとうございました 日曜時代からずっとロケで参加して頂いた皆様！本当にありがとうございました 皆様のおかげでニノさんの空気が作られていたと思っております！ありがとうございます スタジオメンバーの皆もありがとう。そして何より観て頂いた皆様！長きに渡りお世話になりました」とポストし、感謝の思いを伝えた。

続けて「正直申し訳ない気持ちでいっぱいです。もっと続けられる実力がアタクシになかった。それは本当に申し訳ない。でもまた皆で集まれる場所を作る努力をしていくのでこれからもよろしくお願いします！」と無念の気持ちもにじませた。

この投稿には、「『もっと続けられる実力がなかった』っていう一文に、悔しさも責任感も全部背負おうとしてる感じがにじんでて、胸にきます」「素敵な番組でした 楽しい時間ありがとうございました」「ずっとついていくので、反省する暇があったら次の企画を早く出してください！（笑）」「まだまだずーっと観ていたいです」「また直ぐにみんなで集まってね。待ってるね」などのコメントが寄せられた。