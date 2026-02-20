モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が20日、東京・渋谷で行われた『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-』のオープニングイベントに登場。WBCに出場する、アメリカ代表のアーロン・ジャッジ選手について熱く語りました。

WBCで注目している日本の選手と海外の選手を聞かれた牧野さん。日本の選手では「伊藤大海投手と北山亘基投手を注目しています」と回答。「北海道日本ハムファイターズファンなので、ファイターズから代表の2人を一番応援したいなと思います」と理由を明かしました。

そして、海外の選手は「アーロン・ジャッジです。もう大好きな“アイラブジャッジ”なのでアメリカのキャプテンジャッジを注目しています」とコメントし、「もう、日本と戦ったらどっちを応援したらいいかもちょっと...」とジャッジ選手への愛を語りました。

そして、最後にWBCに出場する侍ジャパンへのエールとしてモーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』を披露。その歌詞にちなんで牧野さんは「世界がうらやむ侍ジャパンです」と力強く話し、場を盛り上げました。

イベントには牧野さんのほか、川粼宗則さん（44）やバッテリィズのエースさん（31）と寺家さん（35）、森山未唯さん（25）も登壇しました。