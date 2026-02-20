ÂçµÜ¤«¤é¡È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÉÆâ°ÜÀÒ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤ÎDF¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï20Æü¡¢DF¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¸½ºß18ºÐ¤Ç¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU15¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¡£190cm¡¢82kg¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëºÍÇ½¡£¤¿¤À¡¢³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¡Ê¸½¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢MLS¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥×¥í¡Ê¥¢¥á¥ê¥«2Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçµÜ¤«¤é¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÙÆâ¤Ø½é¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢ÂçµÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤é³¤³°Ä©Àï¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢MLS¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤è¤êÂç¤¤¤»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹! ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
