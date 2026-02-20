熊本県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「阿蘇市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名を耳にしただけで、思わず「かっこいい！」と感じることはありませんか？ 響きの良さや字面の美しさ、歴史的な背景など、その魅力の理由はさまざまです。今回は、そんな“名前のかっこよさ”に注目。全国の人々が選んだ、思わず口に出したくなるような市の名前とは？
All About ニュース編集部では、2025年10月22日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。
その中から、熊本県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『阿蘇』という名前が雄大な自然を連想させ、火山の力強さと神秘性を感じるから。短くて力強い響きも魅力的」（50代女性／兵庫県）、「品が良い名前に感じてかっこいいと思います」（30代女性／埼玉県）、「雄大な自然を感じられる市名で、自然の偉大さを地名にしたような名前だから」（30代男性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史上の人物、天草四郎を彷彿とさせるから」（30代女性／神奈川県）、「『天』と『草』の字が美しくて、神話の世界みたいな雰囲気があるから。海と空の広がりを感じる名前で、響きもかっこいいから」（20代女性／石川県）、「歴史や南蛮文化、そして美しい島々のイメージが結びつき、どこかロマンや神秘性を感じさせ、クールな響きがあります」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月22日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：阿蘇市／71票阿蘇市は、熊本県の北東部に位置し、世界有数の巨大カルデラを持つ阿蘇山の火山群を中心とした地域です。雄大でダイナミックな景観は、多くの観光客を魅了し、名前の「阿蘇」という響きも、力強く大地のエネルギーを感じさせます。草原や温泉、豊かな自然が広がる景勝地であり、そのスケールの大きさが「かっこいい」という印象に繋がっていると考えられます。
回答者からは「『阿蘇』という名前が雄大な自然を連想させ、火山の力強さと神秘性を感じるから。短くて力強い響きも魅力的」（50代女性／兵庫県）、「品が良い名前に感じてかっこいいと思います」（30代女性／埼玉県）、「雄大な自然を感じられる市名で、自然の偉大さを地名にしたような名前だから」（30代男性／岡山県）といった声が集まりました。
1位：天草市／75票天草市は、熊本県の南西部に位置し、天草諸島の大部分を占めます。大小の島々が連なる景観は「天草松島」とも呼ばれ、キリシタン文化が栄えた歴史を持つ地域でもあります。天草四郎に代表されるロマンと、海に囲まれた地理的な特性、そして「天草」という響きが、神秘的で天という文字の壮大さも相まって、「かっこいい」というイメージを生んでいるのかもしれません。
回答者からは「歴史上の人物、天草四郎を彷彿とさせるから」（30代女性／神奈川県）、「『天』と『草』の字が美しくて、神話の世界みたいな雰囲気があるから。海と空の広がりを感じる名前で、響きもかっこいいから」（20代女性／石川県）、「歴史や南蛮文化、そして美しい島々のイメージが結びつき、どこかロマンや神秘性を感じさせ、クールな響きがあります」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)