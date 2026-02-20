10円玉が「12万5000円」に大化け！ 見たら思わず「えっ？ 本当に10円玉？」と驚く“高額落札”の理由
「果たしてこれは10円玉といってよいのだろうか？」そんな驚きの10円玉が、オークションに登場しました。2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、落札価格は12万5000円と額面金額の1万2500倍に。手数料も含めると14万5625円となったのです。
一体なぜこのような高額落札となったのでしょうか？
【実際の画像】12万5000円に大化けした「10円玉」を見る
今回落札された10円玉を見て、「えっ？ これが10円玉？」と思う人も多いでしょう。10円玉の形状は保ちつつも、刻印がどこにも見当たらないのです。このエラーは「表裏無刻印エラー」と呼ばれるもので、両面にまったく刻印がないエラーです。
よくエラーコインで見かけるものとして、絵柄がずれていたり、穴がずれているというものはありますが、表裏無刻印エラーは大珍品といってよいでしょう。そのため、額面の1万2500倍もの金額がついたといえるのです。
「こんなの偽物じゃないの？」「誰かが作ったのでは？」そう思うかもしれません。しかし、貨幣鑑定機関であるPCGS（Professional Coin Grading Service：世界でも評判の高いアメリカの第三者格付け鑑定会社）により、エラーと認定されており、正真正銘の10円玉であることが確認できます。製造時に何かしらの理由で打刻がなされなかったのです。
流通する貨幣の中に、もしかしたらエラーコインが紛れているかもしれません。一番探しやすいのは50円玉や5円玉の“穴がずれている”エラー。一見分かりにくいものとしては、表裏の“打刻がずれている”エラーなどがあり、これも探せば見つかるかもしれません。
とはいえ、見つかる確率はかなり低いため、お釣りなどでもらったコインがなんか変だな？ と思った場合には、しっかり調べてみることをおすすめします。エラーコインだと思わぬ高値となる場合がありますよ。
＜参考＞
第126回 入札誌「銀座」 Lot番号:518 10円青銅貨（ギザなし） 表裏無刻印エラー（円形） 年号不明 PCGS（Mint Error Genuine BN Blank Planchet ※Mechanical Error | EF）
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
両面の刻印がまったくない
エラーコインは意外に存在するさすがにここまでの大珍品はめったにないにせよ、エラーコインは実は意外に存在します。特に昭和時代のコインは、今ほど製造技術が優れていなかったこともあり、エラーコインは数多く見受けられます。
