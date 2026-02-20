「いつの間にかアラフォーなのか」加藤綾菜、“カトちゃんの為に分刻みで動き回った一日”の姿に「オシャレセレブ」の声
コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは2月19日、自身のInstagramを更新。黒縁眼鏡を掛けたショットを披露しました。
また、「今日も朝からカトちゃんの為に分刻みで動き回った一日でしたが... 見て下さい。クマ隠れました」と、クマ隠し効果を実感しつつ、笑いを交えて報告しています。
ファンからは、「綾菜ちゃん可愛い」「素敵」「可愛いです。メガネ素敵です」「似合ってますね〜」「めっちゃ良くて同じのが欲しい」「オシャレセレブ」「いつの間にかアラフォーなのか」「かわいい」と絶賛の声が集まりました。
「めっちゃ良くて同じのが欲しい」綾菜さんは「アラフォーは眼鏡で色々隠せるよと友人に聞いて眼鏡をつけ始めました」とつづり、珍しく眼鏡を着用した姿を披露しています。太い黒縁眼鏡に赤い口紅が映える、洗練された“眼鏡美人”ショットです。
夫婦ショット公開自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している綾菜さん。13日の投稿では「『それSnow Manにやらせて下さい』に特別ゲストとしてカトちゃんと出演させて頂きました」とつづり、茶さんとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
