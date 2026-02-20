梅宮アンナ、乳がん手術後の体調と伝えたいメッセージ 「“がんになっても治療してもちゃんと生活ができますよ”と」
タレントの梅宮アンナさん（53）が19日、インナーブランド 『Rafra Lunica（ラフラ ルニカ）』の新商品発表会に登場。自身のがんの体験について語りました。
乳がんのひとつである『浸潤性小葉がん』と診断され、2024年に右胸の全摘出手術を受けた梅宮さん。
■「自由で、自分の選択でいい」
普段、衣装を自分で選んでいるという梅宮さんは、「右胸に何も入れていないんですね。通常ですと、再建をして胸を作ったりとか、パッドを入れたりということが多いんですけども。私のなかでは、そこまで必要ないかなっていう思いがありますし。何が何でも胸がないことが悲しいとか、そういうふうに思うんではなくて。それぞれ自由で、自分の選択でいいのではないか」と話しました。
■伝えたいのは“ちゃんと生活ができる”ということ
世の中に伝えたい思いは「がんになっても治療してもちゃんと生活ができますよというようなメッセージをぜひ、送り続けたいなと思います」と話しました。そして「とにかく残りの自分の時間をですね、有意義にめいっぱいいろんなことにチャレンジして足跡を残していきたいなという思いでいます」とコメント。イベントの最後には、「元気です。結婚しましたからね」と笑顔をみせました。